Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков
Проливной дождь и сильный ветер буйствовали в Нижневартовске 26 июня. Ливневые канализации не справлялись с потоком воды. Многие улицы били затоплены дождевой водой.
Улицы были залиты водой. Фото из соцсети ВКонтакте
По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало около 35 см осадков - это половина месячной нормы. На улично-дорожной сети работало несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.
- На магистралях с низким уклоном и там, где отсутствуют ливневые стоки, была проведена откачка воды. Порывами ветра было повалено несколько деревьев, которые оперативно убрали, - сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.
Напомним, в Нижневартовск с юга пришел мощный циклон. 26 и 27 июня в Нижневартовске введен режим повышенной готовности. Специалисты ГУ МЧС России по ХМАО-Югре рекомендуют при таких погодных условиях соблюдать меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU