СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-27T15:02:44+03:00

Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Проливной дождь и сильный ветер буйствовали в Нижневартовске 26 июня. Ливневые канализации не справлялись с потоком воды. Многие улицы били затоплены дождевой водой.

Улицы были залиты водой. Фото из соцсети ВКонтакте

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало около 35 см осадков - это половина месячной нормы. На улично-дорожной сети работало несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.

- На магистралях с низким уклоном и там, где отсутствуют ливневые стоки, была проведена откачка воды. Порывами ветра было повалено несколько деревьев, которые оперативно убрали, - сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Напомним, в Нижневартовск с юга пришел мощный циклон. 26 и 27 июня в Нижневартовске введен режим повышенной готовности. Специалисты ГУ МЧС России по ХМАО-Югре рекомендуют при таких погодных условиях соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU