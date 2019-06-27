2019-06-27T15:02:44+03:00
Общество

Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков

Коммунальщики устраняют последствия циклона
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков. Фото с сайта администрации города НижневартовскВсего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Проливной дождь и сильный ветер буйствовали в Нижневартовске 26 июня. Ливневые канализации не справлялись с потоком воды. Многие улицы били затоплены дождевой водой.

Улицы были залиты водой. Фото из соцсети ВКонтакте

Улицы были залиты водой. Фото из соцсети ВКонтакте

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало около 35 см осадков - это половина месячной нормы. На улично-дорожной сети работало несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.

- На магистралях с низким уклоном и там, где отсутствуют ливневые стоки, была проведена откачка воды. Порывами ветра было повалено несколько деревьев, которые оперативно убрали, - сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Напомним, в Нижневартовск с юга пришел мощный циклон. 26 и 27 июня в Нижневартовске введен режим повышенной готовности. Специалисты ГУ МЧС России по ХМАО-Югре рекомендуют при таких погодных условиях соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер
На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»
В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря
В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора
Югорчанке грозит 15 лет тюрьмы за кровавую расправу над сожителем
За месяц летних каникул в Нефтеюганске в ДТП пострадали трое детей
В Югре пройдут Международные соревнования на по гребле на обласах
В Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов
Югорчан приглашают на палеонтологические раскопки
Коммунальщик из Сургута украл велосипед во время ремонта в подвале
В Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами
В начале июля в Югру придёт летняя жара
В Ханты-Мансийске продолжается турнир по пэйнтболу
Урайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда
Губернатор Югры вручила награды лучшим выпускникам округа
Всего за сутки мошенники обчистили счета семи югорчан
Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах»
В Нефтеюганске «прогульщика» вернули на работу и заплатили ему миллион рублей компенсации
В Когалыме стартует увлекательный автоквест
Белоярец перевёл за картинку снегохода 700 тысяч рублей
Месторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье
В Нефтеюганске для подростков открывают уникальный палаточный лагерь
В Мегионе за рулём авто задержали пьяную девушку
На форуме «Утро» в Тюмени Югру представляют 49 молодых людей