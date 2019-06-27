СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-27T14:48:55+03:00

Югорчанке грозит 15 лет тюрьмы за кровавую расправу над сожителем. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Пьяные разборки отправили мужчину на тот свет, а женщину на скамью подсудимых. Драма развернулась в посёлке Игрим Берёзовского района.

Накануне Берёзовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы поселка Игрим. Женщина обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает следственный комитет Югры, в мае 2019 года между нетрезвыми обвиняемой и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и трижды ударила им возлюбленного. Мужчина был госпитализирован с ранениями, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось, через два дня он скончался.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы прокурору. После утверждения обвинительного заключения женщина предстанет перед судом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU