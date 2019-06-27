СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-27T14:34:44+03:00

За месяц летних каникул в Нефтеюганске в ДТП пострадали трое детей Фото: Татьяна Коркина

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Госавтоинспекция города Нефтеюганск опубликовала печальную статистику: всего за один месяц лета на дорогах города в ДТП пострадали трое детей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что один из детей был пешеходом, а двое попали под колёса авто будучи на велосипедах.

В этой связи, в период с 27 июня по 3 июля 2019 года на территории Нефтеюганска будет организовано проведение профилактической акции «Родитель, научи ребенка ПДД!», направленной на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного поведения на дорогах и дворовых территориях.

Родителей убедительно просят уделять вопросам безопасности детей максимум внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU