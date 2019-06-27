За месяц летних каникул в Нефтеюганске в ДТП пострадали трое детей
Госавтоинспекция города Нефтеюганск опубликовала печальную статистику: всего за один месяц лета на дорогах города в ДТП пострадали трое детей.
В пресс-службе ведомства пояснили, что один из детей был пешеходом, а двое попали под колёса авто будучи на велосипедах.
В этой связи, в период с 27 июня по 3 июля 2019 года на территории Нефтеюганска будет организовано проведение профилактической акции «Родитель, научи ребенка ПДД!», направленной на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного поведения на дорогах и дворовых территориях.
Родителей убедительно просят уделять вопросам безопасности детей максимум внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU