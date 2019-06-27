В Югре пройдут Международные соревнования на по гребле на обласах
Традиционное Международное соревнование на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах стартует в Нефтеюганске 29 июня. Мероприятие состоится в рамках праздника Вит хон хатл.
По информации «ЮграМегаСпорт», соревнования пройдут на территории базы туризма и отдыха «Сказка».В этом году в соревнованиях примут участие не только представители этнического разнообразия России, но и гости из Венгрии.
Турнир будет состоять из культурной и спортивной частей. Традиционно соревнования начнутся с обрядовой части праздника.
Для гостей праздника организаторы подготовлена обширная развлекательная программа. Все желающие смогут отведать уху Дружбы, попробовать себя в традиционных играх, купить сувениры, сделанные руками местных мастериц, и, конечно, насладиться природой и захватывающими соревнованиями, по окончании которых каждый желающий сможет и сам попробовать прокатиться в обласе.
ИСТОЧНИК KP.RU