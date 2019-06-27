2019-06-27T14:01:25+03:00
Происшествия

В Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов

Директор находится под уголовным преследованием
Алена Кульмухаметова
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В Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов. Фото с сайта pixabay.comВ Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов. Фото с сайта pixabay.com
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Прокуратура города Радужный в июне 2019 года провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в Радужнинском филиале автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования «Статус».

Проверка показала, что директор организации по просьбе двух учеников, зная, что они не прошли обучение по управлению транспортными средствами и не сдали экзамены, за вознаграждение выдала им документы об образовании – удостоверения тракториста-машиниста.

В связи с этим фактом, прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел города для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По итогам их рассмотрения в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, то есть незаконные действия лица, выполняющего управленческие функции в организациях, в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица». По делу проводится следствие.

Директору организации грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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