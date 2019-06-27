2019-06-27T13:53:15+03:00
Общество

Югорчан приглашают на палеонтологические раскопки

Во время экспедиции все желающие могут попробовать себя в роли ученого-исследователя
Алена Кульмухаметова
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Югорчан приглашают на палеонтологические раскопки. Фото предоставлено музеем Природы и человекаЮгорчан приглашают на палеонтологические раскопки. Фото предоставлено музеем Природы и человека
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В августе-сентябре 2019 года Музей Природы и Человека планирует экспедицию на уникальный палеонтологический и археологический памятник - местонахождение Луговское.

Он расположен в долине реки Оби, в 26 км к западу от Ханты-Мансийска. Подавляющее большинство палеонтологических находок Луговского (из более 6000) составляют кости мамонтов разного возраста. Кроме костей мамонта, найдены остатки еще 9 видов млекопитающих: зайца, песца, волка, шерстистого носорога, древней лошади, первобытного бизона, лося, северного оленя, полевки. По данным радиоуглеродного анализа, возраст находок составляет от 16,5 до 11 тысяч лет. Найденные на местонахождении кости мамонтов принадлежали как молодым, так и взрослым животным.

Во время экспедиции все желающие могут увидеть своими глазами работу палеонтологов «в поле», попробовать себя в роли ученого-исследователя и самим найти ценные артефакты, которые в последствии попадут в фонд музея, а также получить уникальные фотографии. При себе необходимо иметь удобную одежду по погоде, которую не жалко будет испачкать, непромокаемые сапоги. Для всех волонтеров будут организованы трансферный автобус, оборудование, экипировка и горячий обед.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России» (вкладка «организации», поиск «Музей Природы и Человека», мероприятие «Экспедиция на Местонахождение Луговское») и сообщить свои координаты в Музей Природы и Человека» с отметкой «Экспедиция на Местонахождение Луговское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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