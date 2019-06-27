СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-27T13:48:22+03:00

Коммунальщик из Сургута украл велосипед во время ремонта в подвале Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение о краже велосипеда стоимостью около 10 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 41-летний работник одной из жилищно-коммунальных компаний города. Он пояснил, что при осуществлении ремонта в подвальном помещении подъезда увидел велосипед и похитил его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU