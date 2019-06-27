2019-06-27T13:38:40+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами

Общественники обратились с просьбой к главе города
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами. Фото с сайта ОНФ ЮгрыВ Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами. Фото с сайта ОНФ Югры
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Команда «Молодежки ОНФ» в Югре обследовала 12 объектов уличного отдыха детей в центральной части Ханты-Мансийска. По итогам мониторинга общественники направили главе города и руководителям управляющих компаний обращения с просьбой привести детские игровые площадки в нормативное состояние.

Так, детская площадка на улице Мира, 125 соседствует с двумя опасными объектами: газораспределительной станцией. Из станции на момент проверки исходил запах газа. Втрой объект - это заброшенный полуразобранный дом. Кроме того, площадка заросла травой, игровые конструкции на ней неустойчивые. Аналогичные нарушения выявлены на площадках на улицах Строителей, 59-61 и Шевченко, 35.

- Видно, что за некоторыми детскими площадками никто не следит. А если и следят, то выполняют свою работу некачественно. К примеру, на площадке на улице Шевченко, 39 рабочий управляющей компании посыпал площадку песком. Но до этого даже не убрал траву, которая там растет, – подчеркнула координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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