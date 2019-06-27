СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-27T12:57:43+03:00

В начале июля в Югру придёт летняя жара Фото: Татьяна Коркина

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Югорчан впереди ждёт настоящий летний зной. Так, по данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в предстоящем периоде не ожидается.

С 27 июня по 3 июля в Югре ожидается преобладающая температура воздуха ночью +10,+14°; днем +19,+25, на начало июля прогнозируется повышение температуры воздуха до 28-32°.Временами ожидается дождь.

Добавим, что в связи с предстоящей жарой, прогнозируется возникновение лесных пожаров, преимущественно в Ханты-Мансийском, Советском, Кондинском, Березовском районах округа, в том числе и на торфяниках.

ИСТОЧНИК KP.RU