СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-27T12:52:32+03:00

В Ханты-Мансийске продолжается турнир по пэйнтболу. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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В эту субботу 29 июня рядом с открытым стадионом Югра-Атлетикс в Ханты-Мансийске состоится Региональный турнир по пэйнтболу в рамках кампании «Спорт против наркотиков». В турнире выступят команды двух возрастных категорий: школьники 17 лет и младше и взрослые спортсмены от 18 лет.

По информации «ЮграМегаСпорт», для участия в соревнованиях в столицу Югры приедут около 80 спортсменов из Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Октябрьского и Кондинского районов.

Соревнования начнутся в 10.00 часов 29 июня, по завершении встреч состоится награждение победителей и призеров в двух возрастных категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU