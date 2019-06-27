2019-06-27T11:58:02+03:00
Общество

Урайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда

Массовые гуляния пройдут 29 июня на городском фестивале
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Урайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда. Фото с сайта администрации города УрайУрайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда. Фото с сайта администрации города Урай
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня молодежи для жителей города Урай с 27 по 29 июня подготовлена насыщенная культурная программа

Так, по информации оргкомитета, 27 июня с 16.00 до 18.00 состоится детская игровая программа «За нами будущее!». Место проведения: дворовая площадка микрорайона Западный 19.

В пятницу 28 июня с 19.00 до 21.30 любители велоспорта смогут принять участие в городском велоквесте для молодежи. Место проведения: Аллея Новобрачных

А 29 июня с 16.00 до 18.00 на стадионе «Нефтяник» состоится форум-квест в национальной стилистике народов ханты и манси. В это же время, в «Парке культуры и отдыха», состоится детская игровая программа «#Мы_в_Парке»

Массовые гуляния пройдут 29 июня на городском фестивале «Жара». С 14.00 до 18.00 для гостей и участников фестиваля мероприятия пройдут в спортивном сквере (ДС «Старт»). Горожане смогут принять участие в конкурсах, посетить мастер-классы, заняться творчеством, создать «Арт-объект» совместно с городскими художниками и многое другое.

Для тех, кто в этот день хочет провести свой вечер на шумной вечеринке, с 21.00 до 00.00 на набережной реки Конда пройдет open air «ДАЕШЬ ЖАРУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За месяц летних каникул в Нефтеюганске в ДТП пострадали трое детей
В Югре пройдут Международные соревнования на по гребле на обласах
В Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов
Югорчан приглашают на палеонтологические раскопки
Коммунальщик из Сургута украл велосипед во время ремонта в подвале
В Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами
В начале июля в Югру придёт летняя жара
В Ханты-Мансийске продолжается турнир по пэйнтболу
Губернатор Югры вручила награды лучшим выпускникам округа
Всего за сутки мошенники обчистили счета семи югорчан
Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах»
В Нефтеюганске «прогульщика» вернули на работу и заплатили ему миллион рублей компенсации
В Когалыме стартует увлекательный автоквест
Белоярец перевёл за картинку снегохода 700 тысяч рублей
Месторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье
В Нефтеюганске для подростков открывают уникальный палаточный лагерь
В Мегионе за рулём авто задержали пьяную девушку
На форуме «Утро» в Тюмени Югру представляют 49 молодых людей