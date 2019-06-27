Урайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-27T11:58:02+03:00

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В рамках празднования Дня молодежи для жителей города Урай с 27 по 29 июня подготовлена насыщенная культурная программа

Так, по информации оргкомитета, 27 июня с 16.00 до 18.00 состоится детская игровая программа «За нами будущее!». Место проведения: дворовая площадка микрорайона Западный 19.

В пятницу 28 июня с 19.00 до 21.30 любители велоспорта смогут принять участие в городском велоквесте для молодежи. Место проведения: Аллея Новобрачных

А 29 июня с 16.00 до 18.00 на стадионе «Нефтяник» состоится форум-квест в национальной стилистике народов ханты и манси. В это же время, в «Парке культуры и отдыха», состоится детская игровая программа «#Мы_в_Парке»

Массовые гуляния пройдут 29 июня на городском фестивале «Жара». С 14.00 до 18.00 для гостей и участников фестиваля мероприятия пройдут в спортивном сквере (ДС «Старт»). Горожане смогут принять участие в конкурсах, посетить мастер-классы, заняться творчеством, создать «Арт-объект» совместно с городскими художниками и многое другое.

Для тех, кто в этот день хочет провести свой вечер на шумной вечеринке, с 21.00 до 00.00 на набережной реки Конда пройдет open air «ДАЕШЬ ЖАРУ».

ИСТОЧНИК KP.RU