Губернатор Югры вручила награды лучшим выпускникам округа

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-27T11:52:58+03:00

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В концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска состоялся традиционный бал лучших выпускников автономного округа. Участие в мероприятии приняла глава региона Наталья Комарова.

На бал были приглашены лучшие из лучших – золотые медалисты, победители, призеры окружных и всероссийских олимпиад, дипломанты окружных и всероссийских конференций, обладатели стобалльных результатов по ЕГЭ.

- В этом году школы Югры выпускают 9608 человек – будущих талантливых ученых, писателей, врачей, учителей, музыкантов, спортсменов, инженеров, конструкторов. В этом году рекордно высокий процент высокобалльных работ. В 5 раз больше по сравнению с прошлым годом высших оценок ЕГЭ по профильной математике, в два раза больше оценок «в 100 баллов» по русскому языку, литературе, химии, информатике, физике. Всего в 2019 году югорские выпускники получили 82 стобалльных результата, - подчеркнула Наталья Комарова.

Было отмечено, что 2019 год для Югры оказался урожайным на медали – награду «За особые успехи в обучении» заслужили 52 выпускника: 48 медалистов и 4 лучших ученика.

Наталья Комарова обратила внимание, что в разные годы в бале выпускников принимали участие молодые люди, которые сегодня успешно трудятся, как в Югре, так и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU