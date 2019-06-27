СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-27T11:45:13+03:00

Всего за сутки мошенники обчистили счета семи югорчан Фото: Татьяна Коркина

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Сразу семь жителей Югры стали жертвами злоумышленников в минувшие сутки. Деньги ушли с банковских карт в неизвестном направлении.

Так, 23-летняя жительница города Лангепаса обратилась в дежурную часть с заявлением, что неизвестный во время телефонного разговора под предлогом покупки гидроскутера похитил более 17 000 тысяч рублей.

Ещё одна югорчанка, проживающая в окружной столице, с помощью социальной сети «Одноклассники» лишилась своих денег, предоставив злоумышленнику данные своей банковской карты, с которой были сняты 14 000 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU