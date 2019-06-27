Всего за сутки мошенники обчистили счета семи югорчан
Сразу семь жителей Югры стали жертвами злоумышленников в минувшие сутки. Деньги ушли с банковских карт в неизвестном направлении.
Так, 23-летняя жительница города Лангепаса обратилась в дежурную часть с заявлением, что неизвестный во время телефонного разговора под предлогом покупки гидроскутера похитил более 17 000 тысяч рублей.
Ещё одна югорчанка, проживающая в окружной столице, с помощью социальной сети «Одноклассники» лишилась своих денег, предоставив злоумышленнику данные своей банковской карты, с которой были сняты 14 000 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU