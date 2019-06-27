Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах»
В Нижневартовске завершился ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В этом году он проходил в 44 раз и продлился три дня. На главных городских площадках состоялось около 100 праздничных мероприятий.
Как сообщили в администрации города, следующий год – юбилейный. Необходимо уже сейчас учесть все предложения вартовчан.
Свой отзыв о прошедшем фестивале жители и гости города могут оставить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. В разделе «Опросы» (на главной странице портала) проводится анкетирование. Мнение каждого необходимо для дальнейшего совершенствования традиционного для города события.
ИСТОЧНИК KP.RU