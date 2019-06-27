2019-06-27T11:39:43+03:00
Звезды

Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах»

На следующий год пройдёт юбилейный фестиваль
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах». Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске завершился ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В этом году он проходил в 44 раз и продлился три дня. На главных городских площадках состоялось около 100 праздничных мероприятий.

Как сообщили в администрации города, следующий год – юбилейный. Необходимо уже сейчас учесть все предложения вартовчан.

Свой отзыв о прошедшем фестивале жители и гости города могут оставить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. В разделе «Опросы» (на главной странице портала) проводится анкетирование. Мнение каждого необходимо для дальнейшего совершенствования традиционного для города события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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