В Нефтеюганске «прогульщика» вернули на работу и заплатили ему миллион рублей компенсации
Был уволен по статье, но смог добиться правды, восстановления на работе и даже получить компенсацию за вынужденный простой сотрудник предприятия топливно-энергетического комплекса из Нефтеюганска.
Как сообщили в прокуратуре, ранее решением Нефтеюганского районного суда работнику фирмы, уволенному по статье, было отказано в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе.
Основанием для увольнения послужили установленные работодателем факты неоднократных опозданий истца на работу (совокупно 18 минут), а также общее суммарное отсутствие на рабочем месте в период проверки без уважительных причин 4 часа 14 минут.
Разрешая спор, суд первой инстанции указал, что, при наличии действующего дисциплинарного взыскания, обстоятельства нарушений трудовой дисциплины явились безусловным основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на рабочем месте истца была установлена система доступа, обеспечивающая достоверность учета каждого входа (выхода) работников, и на истца возложена обязанность каждый свой вход на рабочее место (выход) фиксировать с помощью персонального электронного доступа.
В табеле учета рабочего времени уволенного сотрудника фактов опозданий не зафиксировано.
Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, Нефтеюганский межрайонный прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.
Суд ХМАО-Югры согласился с доводами прокурора. Приказ об увольнении признан незаконным, работник восстановлен на работе в ранее занимаемой должности, с работодателя в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда общей суммой более одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU