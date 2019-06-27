СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-27T11:03:37+03:00

В Нефтеюганске «прогульщика» вернули на работу и заплатили ему миллион рублей компенсации. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина в суде смог доказать, что не мог попасть на работу

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Был уволен по статье, но смог добиться правды, восстановления на работе и даже получить компенсацию за вынужденный простой сотрудник предприятия топливно-энергетического комплекса из Нефтеюганска.

Как сообщили в прокуратуре, ранее решением Нефтеюганского районного суда работнику фирмы, уволенному по статье, было отказано в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе.

Основанием для увольнения послужили установленные работодателем факты неоднократных опозданий истца на работу (совокупно 18 минут), а также общее суммарное отсутствие на рабочем месте в период проверки без уважительных причин 4 часа 14 минут.

Разрешая спор, суд первой инстанции указал, что, при наличии действующего дисциплинарного взыскания, обстоятельства нарушений трудовой дисциплины явились безусловным основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на рабочем месте истца была установлена система доступа, обеспечивающая достоверность учета каждого входа (выхода) работников, и на истца возложена обязанность каждый свой вход на рабочее место (выход) фиксировать с помощью персонального электронного доступа.

В табеле учета рабочего времени уволенного сотрудника фактов опозданий не зафиксировано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, Нефтеюганский межрайонный прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

Суд ХМАО-Югры согласился с доводами прокурора. Приказ об увольнении признан незаконным, работник восстановлен на работе в ранее занимаемой должности, с работодателя в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда общей суммой более одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU