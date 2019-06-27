В Когалыме стартует увлекательный автоквест
В субботу 29 июня в Когалыме в честь Дня молодёжи подготовлена большая развлекательная программа.
Как сообщают организаторы, начнется все в 15:00 в парке аттракционов, где всех собравшихся ждут интересные игры под руководством аниматоров. Далее в 19:00 от молодежного центра «Метро» стартует увлекательный автоквест «Checkpoint Когалым». Участникам предстоит в течение двух часов выполнить все задания подготовленные организаторами.
По завершению автоквеста на площади перед молодежным центром начнется RAP-вечеринка, любой желающий сможет принять участие в rap-батле. Центральным событием праздника станет танцевально-развлекательная программа «Тариф молодежный» с участие кавер-группы «Фаберже». Концерт начнется в 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU