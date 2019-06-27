В Когалыме стартует увлекательный автоквест

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-27T10:54:09+03:00

Участникам предстоит в течение двух часов выполнить все задания

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В субботу 29 июня в Когалыме в честь Дня молодёжи подготовлена большая развлекательная программа.

Как сообщают организаторы, начнется все в 15:00 в парке аттракционов, где всех собравшихся ждут интересные игры под руководством аниматоров. Далее в 19:00 от молодежного центра «Метро» стартует увлекательный автоквест «Checkpoint Когалым». Участникам предстоит в течение двух часов выполнить все задания подготовленные организаторами.

По завершению автоквеста на площади перед молодежным центром начнется RAP-вечеринка, любой желающий сможет принять участие в rap-батле. Центральным событием праздника станет танцевально-развлекательная программа «Тариф молодежный» с участие кавер-группы «Фаберже». Концерт начнется в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU