СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-27T10:48:49+03:00

Белоярец перевёл за картинку снегохода 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Товар мужчина так и не получил

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Нашёл на сайте предложение о продаже снегохода и сразу же перевёл деньги житель Югры. Как оказалось, мужчина сильно поспешил с оплатой.

По информации пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Белоярском районе 44-летний югорчанин при помощи интернет-сайта info@fullgear.ru ООО «Валенсия», перевел более 700 000 тысяч рублей за снегоход и его комплектующие, но товар так и не получил. Мужчина обратился в полицию, когда понял, что был обманут. Возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила почти одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU