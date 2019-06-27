В Нефтеюганске для подростков открывают уникальный палаточный лагерь

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-27T09:26:41+03:00

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С 8 июля по 6 августа в Нефтеюганске в формате летнего палаточного лагеря развернется кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего». Провести в нём смену смогут все желающие жители округа в возрасте от 14 до 18 лет.

Кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего» – это летний образовательный проект про IT и цифровые технологии, про творчество и живые коммуникации в современном цифровом мире. Это уникальная игровая среда, в которой участники получат прикладные знания в области цифровых технологий в атмосфере летнего лагеря.

Участников ждут образовательные модули по различным направлениям: цифровые компетенции и грамотность; digital-продукты и услуги; IT и программирование; маркетинг и дизайн. А также повышение и приобретение новых soft skills (гибких навыков): лидерские качества, умение работать в группе и разрешать конфликты, эффективный тайм-менеджмент и другие в форматах тренингов, ролевых игр, интерактивных лекций и свободного общения. Большое внимание будет уделено проектной командной деятельности, а ключевым событием смен будет «Летний хакатон».

В кампусе у участников будет простор и для творческой реализации – в лагере развернутся творческие лаборатории по хореографии, театру, вокалу, арт-направлению, фотографии и видео, и будет подготовлено множество различных творческих событий.

Лагерь пройдет в две смены – с 8 по 21 июля и с 24 июля по 6 августа, участниками каждой из которых станут порядка трёхсот школьников и студентов колледжей и техникумов округа. А лучшие выпускники программы «Мастерская технологий будущего» станут участниками Международного кейс-чемпионата.

Проживать участники будут на базе учреждения «Региональный молодежный центр» в просторных палатках-шатрах, раскладушки в которых будут предоставлены, а спальные мешки необходимо будет привезти с собой. Душ и туалет – поблизости в гигиеническом модуле. Питание – пятиразовое. Участие – бесплатное, нужно оплатить только дорогу к месту проведения. Для подачи заявки на участие необходимо заполнить гугл-форму.

ИСТОЧНИК KP.RU