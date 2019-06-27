2019-06-27T08:31:00+03:00
Общество

В посёлке Фёдоровский для жильцов аварийного фонда построят два новых дома

Их возведут в течение трёх лет
Алена Кульмухаметова
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В посёлке Фёдоровский для жильцов авариек построят два новых домаВ посёлке Фёдоровский для жильцов авариек построят два новых домаФото: Татьяна Коркина
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Встречу с жителями посёлка Фёдоровский Сургутского района провела губернатор Югры Наталья Комарова. Поводом для встречи послужило обращение жильцов дома 11а по улице Московская. Они попросили оказать содействие в решении вопроса, связанного с их переселением из аварийного жилья, а также посодействовать в активизации строительства многоквартирных жилых домов на территории поселка.

Так, жильцы рассказали, что указанный дом по адресу: ул. Московская, 11а был построен еще в 1987 году, и на сегодняшний день практически непригоден для проживания, являясь, по сути, фенольным строением. При этом аварийным он все еще не признан.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что документы о признании указанного дома аварийным поступили 3 июня.

Он подчеркнул, что все аварийное жилье в поселении признано таковым в период с июня 2018 года по февраль 2019 года. Таким образом, новое жилье в населенном пункте не возводилось, так как не было официально зафиксированного аварийного жилья.

В настоящее время в связи с фиксацией аварийного жилищного фонда у местных властей появились основания для активизации жилищного строительства на территории поселка. На данный момент уже подготовлен земельный участок, состоялись все необходимые аукционные процедуры и он уже передан застройщику. В ближайшее время в Федоровском начнется строительство двух многоквартирных домов общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Ожидается, что первый дом будет введен в эксплуатацию уже в 2020 году, а следующий – в 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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