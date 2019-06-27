2019-06-27T08:01:35+03:00
Происшествия

Четыре кражи раскрыли югорские полицейские в минувшие сутки

Преступников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Четыре кражи раскрыли югорские полицейские в минувшие суткиЧетыре кражи раскрыли югорские полицейские в минувшие суткиФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки полицейские Ханты-Мансийского автономного округа раскрыли четыре кражи. Так, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже, который в одной из квартир в доме по улице Маршала Жукова похитил у потерпевшей золотую цепочку стоимостью 7000 рублей. Известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В Сургуте 19 летний юноша похитил металлическую бочку с дачного участка СОТ «Лайнер». Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

- Во всех случаях возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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