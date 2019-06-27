СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-27T07:54:29+03:00

В Ханты-Мансийске в субботу состоится День молодёжи. Фото с сайта администрации города города Ханты-Мансийск

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День молодежи в окружной столице Югры состоится в субботу 29 июня. В этот день пройдёт молодежный форум-фестиваль «ПРОСТРАНСТВО». Торжественное открытие состоится в 17:00 на сцене у администрации города.

Далее, на турниковом комплексе в парке имени Бориса Лосева пройдет Открытый турнир по Street Workout «Югорский силач». Битва года пройдет по двум дисциплинам: основной «Силовой фристайл» и дополнительной «Streetlifting». Сильнейшие спортсмены округа встретятся в Ханты-Мансийске для того, чтобы доказать, кто из них достоин носить гордое звание «Югорского силача»!

Молодежный совет при Главе города приготовил для жителей увлекательный тематический квест #PROХМ. Стартует игра в 17:15 от администрации города Ханты-Мансийска. Участниками могут стать все желающие, собравшие команду от 3 до 5 человек. Возрастных ограничений нет. В 17:30 в парке начнут работать интерактивные, творческие и спортивные площадки.

Вечернюю концертную программу представят лучшие участники фестиваля «Студвесна» и молодежные творческие коллективы Ханты-Мансийска. Сообщество «DRIVERS» продемонстрирует выставку автомобильной техники. Хэдлайнером форума-фестиваля выступит популярная местная группа «SUNNY SIDE».

В финале праздника всех гостей ждет брейк-данс шоу от танцевальной студии «Сила Сибири» (г. Нижневартовск) и акробатическое паркур-шоу «Bankai Show» (г. Екатеринбург). С полной программой можно ознакомится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU