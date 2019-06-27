2019-06-27T07:03:41+03:00
Общество

Погода в Югре 27 июня: небольшой дождь и ветер

В округе стало прохладнее
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 27 июня: небольшой дождь и ветерПогода в Югре 27 июня: небольшой дождь и ветерФото: Татьяна Коркина
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В четверг 27 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, местами порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, по востоку +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём +15,+17 ºС.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +13 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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