СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-26T15:56:34+03:00

В Ханты-Мансийске жители новостроек станцевали зумбу на празднике двора. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Взрослые и дети приняли участие в развлекательной программе

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В минувшие выходные в рамках летней кампании культурно-досугового центра «Октябрь» состоялся «Праздник нашего двора» для жителей новостроек улицы Югорской.

Развлекательная программа была посвящена Международному Олимпийскому дню, который празднуется 23 июня во многих странах мира.

Для жильцов новостроек провели танцевальные конкурсы и проверили силу и ловкость хантымансийцев в соревнованиях по прыжкам на скакалке и перетягиванию каната.

В гости к ребятам пришли сказочные герои, которые предложили всем желающим сыграть в увлекательные настольные игры, порисовать, полепить из пластилина и кинетического песка.

Анастасия Васильева, опытный фитнес-тренер студии танца и фитнеса «ВольтаФит», лицензированный инструктор международной Zumba, провела заряжающую энергией тренировку для детей по направлению Zumba Kids.

Украшением развлекательной программы стало выступление солистов КДЦ «Октябрь» Эвелины и Александра Цирульниковых и юных воспитанниц вокального ансамбля «Карандаши» Виктории Узун и Варвары Рубанко.

ИСТОЧНИК KP.RU