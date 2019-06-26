2019-06-26T15:42:06+03:00
Общество

В Урае охотники застрелили опасного медвежонка

Он терроризировал дачников
Алена Кульмухаметова
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В Урае охотники застрелили опасного медвежонка. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Урае охотники застрелили опасного медвежонка. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Медвежонок-подросток в течении четырёх дней «терроризировал» жителей 3 СОНТ города Урай. Дачники обратились в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры с просьбой произвести «вынужденный отстрел дикого зверя».

Как сообщают урайцы, медвежонок угрожал жизни и здоровью людей, нанося моральный и материальный ущерб, уничтожал домашних животных и разрушал строения.

Ради предотвращения угрозы жизни и здоровью людей 21 июня 2019 года сотрудниками департамента недропользования и природных ресурсов округа совместно с инспекторами Природнадзора Югры и охотниками, был произведен отстрел дикого животного. Медведь больше не будет досаждать дачникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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