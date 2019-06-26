2019-06-26T15:18:42+03:00
Общество

В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера

Мужчина ушёл из дома почти неделю назад
Алена Кульмухаметова
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В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера. Фото с сайта pixabay.comВ Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера. Фото с сайта pixabay.com
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Поисковая группа из «Центроспас-Югории» продолжает поиски 79-летнего мужчины, пропавшего в Ханты-Мансийском районе Югры.

По сообщению заявителя, пенсионер ушел из дома в сторону реки Обь в сельском поселении Луговской и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Известно, что на пристани была найдена куртка пропавшего, а также сотовый телефон.

Напомним, 22 и 23 июня спасатели из Ханты-Мансийска надводным способом обследовали берега реки на протяжении 38 км.

Накануне, 24 июня, к поискам пенсионера были привлечены водолазы, которые обследовали 10 х10 метров водной акватории. Кроме того, спасатели обследовали 14 км береговой линии. Поиск результатов не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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