СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-26T15:18:42+03:00

В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина ушёл из дома почти неделю назад

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Поисковая группа из «Центроспас-Югории» продолжает поиски 79-летнего мужчины, пропавшего в Ханты-Мансийском районе Югры.

По сообщению заявителя, пенсионер ушел из дома в сторону реки Обь в сельском поселении Луговской и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Известно, что на пристани была найдена куртка пропавшего, а также сотовый телефон.

Напомним, 22 и 23 июня спасатели из Ханты-Мансийска надводным способом обследовали берега реки на протяжении 38 км.

Накануне, 24 июня, к поискам пенсионера были привлечены водолазы, которые обследовали 10 х10 метров водной акватории. Кроме того, спасатели обследовали 14 км береговой линии. Поиск результатов не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU