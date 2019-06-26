СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-26T14:51:44+03:00

В Югре состоялась Всероссийская акция «Россия — территория без наркотиков». Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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На Открытом стадионе «Югра-Атлетикс» прошла Всероссийская акция «Россия — территория без наркотиков».

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в рамках мероприятия помимо массового забега на 500 метров, участие в котором приняли более 100 взрослых и детей, прошла легкоатлетическая эстафета в зачет Спартакиады регионального общества «Динамо» среди органов правопорядка и безопасности Ханты-Мансийского автономного округа.

В эстафете, которая стала пятым из 11 видов спорта Спартакиады, приняли участие восемь команд силовых структур региона. Команды состояли из одной девушки и трех мужчин. Девушкам предстояло преодолеть дистанцию в 500 метров, мужская половина легкоатлетов бежала по стадиону «Югра-Атлетикс» пять полноценных кругов — 2000 м.

Уже на первом этапе эстафеты определились лидеры, среди которых и шла основная борьба. Выйти вперед на последних 500 метрах дистанции сумел сотрудник окружного УМВД, который и пересек финишную черту первым. Большую часть забега основной пелатон за собой вели представители ГУ МЧС России, но на последнем этапе удержать высокий темп гонки и справиться с ускорением спортсмена из УМВД не получилось. Замкнули тройку призеров легкоатлеты из Росгвардии.

Добавим, что спартакиада против наркотиков прошла во всех городах Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU