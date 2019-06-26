2019-06-26T14:37:15+03:00
Происшествия

Вартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы

Мужчина не впервые совершает правонарушение
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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За руль вряд ли, а вот за решетку может сесть житель Нижневартовска за нетрезвое вождение. Любитель погонять в алкогольном опьянении снова идёт под суд.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, житель Нижневартовска обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Выяснилось, что в марте 2016 года приговором Мирового суда мужчина был осужден за нетрезвое вождение и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов, с лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Несмотря на это, злоумышленник, лишённый прав, в апреле 2019 года вновь сел пьяным за руль автомобиля, но был задержан сотрудниками ДПС.

Теперь водителю грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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