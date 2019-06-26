В Сургуте у работника кафе украли ворованный телефон

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-26T13:59:39+03:00

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Дорогой телефон владельца кофейни, расположенной на втором этаже здания железнодорожного вокзала станции Сургут, вернуться уже не удастся. Хотя вор был найден.

В транспортную полицию обратился владелец привокзального кафе, который пояснил, что 10 июня 2019 года из служебного помещения его точки общественного питания был украден телефон стоимостью 17 000 рублей.

Выяснилось, что 10 июня работник кофейни был уволен своим работодателем. После последней рабочей смены уволенный сотрудник украл телефон, принадлежащий хозяину этого заведения. Затем мужчина покинул здание вокзала и отправился домой, но дойти не успел: позвонил хозяин заведения и попросил вернуться, так как в кафе по заявлению о краже телефона работала полиция и была необходимость в показаниях всех работников смены.

Злоумышленник спрятал похищенный смартфон в траве недалеко от места бывшей работы.

Когда сургутянин пришел в кафе для дачи показаний, сотрудники транспортной полиции объяснили мужчине, что сам момент преступления, связанного с хищением телефона, был зафиксирован на видеокамеру. Похититель свою вину признал, но вернуть телефон законному владельцу не смог. За время, пока мужчина вынужден был давать показания и объясняться с хозяином, телефон, брошенный на газоне, был кем-то обнаружен и похищен.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU