СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-26T13:00:23+03:00

Всего за одни сутки на уловки телефонных и интернет-мошенников попались 18 югорчан. Фото с сайта pixabay.com

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За минувший день в Югре зарегистрировано 18 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

На уловки мошенников попали жители Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Лангепаса и Советского, Октябрьского, Кондинского районов.

Так, в окружной столице зарегистрировано сразу два факта дистанционного мошенничества. С заявлением в дежурную часть городской отдел обратились 19-летняя девушка и 25-летний мужчина с сообщениями, что неизвестный под предлогом покупки товаров в сети Интернет, похитил с банковских карт 5000 и 35000 рублей соответственно.

В дежурную часть города Нефтеюганска обратилась местная жительница с заявлением, что неизвестный под предлогом оплаты услуг ПАО «Ростелеком», похитил с банковской карты 10000 рублей.

Житель Сургута рассказал полицейским, что неизвестный под предлогом бронирования мест в одном из кафе в ТРЦ «Сити Молл», похитил с банковской карты более 28000 рублей.

В городе Нижневартовске пенсионерка заявила о том, что неизвестный посредством сети Интернет на сайте www.bc-volqa.ru, под предлогом бронирования путёвки в санаторий, похитил с банковской карты более 98000 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU