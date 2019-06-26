СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-26T12:52:38+03:00

В Кондинском районе на пожаре в доме пострадал мужчина Фото: Татьяна Коркина

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Во время пожара на улице Пионерская в сельском поселении Чантырья Кондинского района пострадал мужчина.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», горел одноэтажный, двухквартирный жилой дом. В 13:45 поступило сообщение о возгорании. Пожар ликвидировали в 13:48. К тушению пожара привлекалась одна единица техники и три человека личного состава. В результате возгорания в квартире №1 поврежден пол и стена. На пожаре пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение города Урай.

Спасено материальных ценностей на сумму 1 000 000 рублей. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU