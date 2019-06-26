СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-26T12:41:06+03:00

В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду. Карты яндекс

Изменить размер текста: A A

В Югре полным ходом идёт подготовка к зимнему отопительному сезону. В этой связи югорчанам приходится испытывать неудобства, одно из которых – отключение горячей воды.

Так, с 8 по 21 июля в связи с подготовкой инженерных сетей и котельных города к отопительному сезону планируется отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний от котельной №3А города Нижневартовск.

В зону испытаний попадают 7, 7А, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14 микрорайоны, общественный центр по улице Мира (от нефтяного техникума до поликлиники №2), в 16 микрорайоне – ФОК «Арена», жилой дом №13 по улице Ханты-Мансийской, кварталы №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, В1-1, гипермаркет «Магнит», старая часть города (магистральные сети), промышленная зона по улице Северной, улице Интернациональной, предприятия, расположенные на улице Пермской.

Добавим, следить за отключениями горячей воды в конкретном микрорайоне можно на портале главы города «Наш Нижневартовск».

ИСТОЧНИК KP.RU