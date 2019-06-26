2019-06-26T10:59:21+03:00
Происшествия

Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comРазнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В начале июня в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о краже ювелирных изделий обратился 28-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник, проникнув в чужое жилище, откуда похитил золотые изделия, принадлежащие заявителю. Общая стоимость украшений составила 44 500 рублей. Полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний разнорабочий из Ханты-Мансийска.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, -сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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