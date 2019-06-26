В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой
В Нижневартовск с юга пришел мощный циклон. 26 и 27 июня в Нижневартовске введен режим повышенной готовности.
По информации управление по делам ГО и ЧС города, к настоящему моменту выпало 5 мм осадков, что составляет выше среднесуточной нормы, но критичной не является.
Как отметили в метеослужбе АО «Нижневартовскавиа», в течения дня ожидается шквалистое усиление ветра, дождь. Следствием таких капризов погоды стало скопление воды на улично-дорожной сети, в микрорайонах.
Несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовск» работают на улично-дорожную сети, проверяют исправность «ливневок», так как из-за обильных осадков возможно нарушение работы ливневых коллекторов.
Есть в городе дороги, например, улица Ханты-Мансийская, где ливневых приемников нет, а также дороги с низким уклоном. В таких местах, при необходимости, после окончания дождя, будет проведена откачка воды.
Добавим, что 26 июня в ряде районов Югры было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в течение суток могут достигать 23 метров в секунду. Синоптики называют эту неделю самой холодной неделей лета. Жителям и гостям Нижневартовска рекомендуют соблюдать меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU