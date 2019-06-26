2019-06-26T10:37:14+03:00
Общество

В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске улицы затопит дождевой водой. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовск с юга пришел мощный циклон. 26 и 27 июня в Нижневартовске введен режим повышенной готовности.

По информации управление по делам ГО и ЧС города, к настоящему моменту выпало 5 мм осадков, что составляет выше среднесуточной нормы, но критичной не является.

Как отметили в метеослужбе АО «Нижневартовскавиа», в течения дня ожидается шквалистое усиление ветра, дождь. Следствием таких капризов погоды стало скопление воды на улично-дорожной сети, в микрорайонах.

Несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовск» работают на улично-дорожную сети, проверяют исправность «ливневок», так как из-за обильных осадков возможно нарушение работы ливневых коллекторов.

Есть в городе дороги, например, улица Ханты-Мансийская, где ливневых приемников нет, а также дороги с низким уклоном. В таких местах, при необходимости, после окончания дождя, будет проведена откачка воды.

Добавим, что 26 июня в ряде районов Югры было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в течение суток могут достигать 23 метров в секунду. Синоптики называют эту неделю самой холодной неделей лета. Жителям и гостям Нижневартовска рекомендуют соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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