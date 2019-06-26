2019-06-26T10:20:44+03:00
Происшествия

Житель Пойковского шесть раз снимал деньги с карточки собутыльника

Приятель отказался простить ему долг
Алена Кульмухаметова
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Житель Пойковского шесть раз снимал деньги с карточки собутыльникаЖитель Пойковского шесть раз снимал деньги с карточки собутыльникаФото: Татьяна Коркина
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В конце прошлого года в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило сообщение от жителя городского поселения Пойковский о том, что с его банковской карты были похищены деньги

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, оперативники установили подозреваемого. Им оказался 44-летний неработающий местный житель.

Следователь выяснил, что потерпевший на протяжении недели распивал спиртное в компании знакомых. По мере того как запасы выпивки и закуски заканчивались, мужчина отправлял в магазин одного из своих собутыльников, вручив ему банковскую карту и сообщив пин-код. Последний, после покупок, снимал небольшие суммы через банкомат. Так, злоумышленник шесть раз «оказывал услугу» приятелю по покупке продуктов и завладел более 20 000 рублей.

В отношении югорчанина было возбуждено шесть уголовных дел по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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