СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-26T10:02:22+03:00

Общественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку. Фото со страницы в соцсети ВКотнтакте Вадима Шувалова

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Накануне активисты Общероссийского народного фронта обнаружили под Сургутом огромную свалку строительного и бытового мусора. О нарушении они доложили главе города Вадиму Шувалову.

- Вчера я вместе с начальником контрольного управления администрации Сургута Антоном Казанцевым провел выездную проверку земельных участков, указанных в обращении ОНФ. Новости неутешительные. Арендаторы действительно устроили складирование отходов на участках, выделенных под развитие сельского хозяйства. Мы обнаружили там кучи бытового и строительного мусора. Это категорически недопустимо! Попытки устроить несанкционированную свалку нужно жестко пресекать, - заявил градоначальник на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

Арендаторов привлекут к административной ответственности и обязуют их убрать мусор.

- В Сургуте есть полигон ТКО, а если кто-то решил сэкономить на вывозе мусора — не выйдет. Если вы сталкиваетесь с подобным безответственным поведением — пишите на портал «Твой Сургут», -сказал Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU