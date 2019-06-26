Общественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку
Накануне активисты Общероссийского народного фронта обнаружили под Сургутом огромную свалку строительного и бытового мусора. О нарушении они доложили главе города Вадиму Шувалову.
- Вчера я вместе с начальником контрольного управления администрации Сургута Антоном Казанцевым провел выездную проверку земельных участков, указанных в обращении ОНФ. Новости неутешительные. Арендаторы действительно устроили складирование отходов на участках, выделенных под развитие сельского хозяйства. Мы обнаружили там кучи бытового и строительного мусора. Это категорически недопустимо! Попытки устроить несанкционированную свалку нужно жестко пресекать, - заявил градоначальник на своей страничке в соцсети ВКонтакте.
Арендаторов привлекут к административной ответственности и обязуют их убрать мусор.
- В Сургуте есть полигон ТКО, а если кто-то решил сэкономить на вывозе мусора — не выйдет. Если вы сталкиваетесь с подобным безответственным поведением — пишите на портал «Твой Сургут», -сказал Вадим Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU