2019-06-26T10:02:22+03:00
Общество

Общественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку

Арендаторы решили сэкономить на вывозе мусора
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Общественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку. Фото со страницы в соцсети ВКотнтакте Вадима ШуваловаОбщественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку. Фото со страницы в соцсети ВКотнтакте Вадима Шувалова
Изменить размер текста:

Накануне активисты Общероссийского народного фронта обнаружили под Сургутом огромную свалку строительного и бытового мусора. О нарушении они доложили главе города Вадиму Шувалову.

- Вчера я вместе с начальником контрольного управления администрации Сургута Антоном Казанцевым провел выездную проверку земельных участков, указанных в обращении ОНФ. Новости неутешительные. Арендаторы действительно устроили складирование отходов на участках, выделенных под развитие сельского хозяйства. Мы обнаружили там кучи бытового и строительного мусора. Это категорически недопустимо! Попытки устроить несанкционированную свалку нужно жестко пресекать, - заявил градоначальник на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

Арендаторов привлекут к административной ответственности и обязуют их убрать мусор.

- В Сургуте есть полигон ТКО, а если кто-то решил сэкономить на вывозе мусора — не выйдет. Если вы сталкиваетесь с подобным безответственным поведением — пишите на портал «Твой Сургут», -сказал Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду
Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей
В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой
Житель Пойковского шесть раз снимал деньги с карточки собутыльника
Вартовчанку будут судить за получение детских пособий
Сургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублей
«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва
Мотоциклист из Покачей едва не разбился насмерть, задев бордюр
Общественники следят за ремонтом дорог в Ханты-Мансийске
Завершается приём заявлений на жилищную субсидию в Югре
За выходные в Югре украли пять велосипедов
Наплавной мост через реку Конда в Югре перекроют из-за скота на барже
За зверское убийство в вагончике под Пыть-Яхом омичу грозит 15 лет тюрьмы
Югорские школьники совершили сплав по реке Чусовая
В Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи
Торговец топливом из Сургута скрыл от налоговой 29 миллионов рублей
Погода в Югре 26 июня: дождь, гроза и сильный ветер
Звонок маме: в Сургуте задержали молодого мошенника, воровавшего на глазах жертвы
В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности
Жителей Югры предупреждают о грозе со штормовым ветром
За сутки в Югре зарегистрировано 5 дистанционных преступлений
В Урае пройдет легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков»