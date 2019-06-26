СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-26T09:50:42+03:00

Вартовчанку будут судить за получение детских пособий. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Жительница Нижневартовска постоянно получала финансовую поддержку от своих родителей и родителей мужа, но не стала говорить об этом в соцзащите. Теперь женщину обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Нижневартовского района провела проверку, которая выявила, что местная жительница в период с 2017 по 2019 г.г. предоставляла в Центр социальных выплат сведения о доходах без указания ежемесячных доходов в виде материальной помощи от своих родителей и родителей супруга. Вартовчанка намеренно занизила свои доходы ради получения мер социальной поддержки.

За указанный период жительнице района предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные пособия на детей на общую сумму более 135 тысяч руб.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU