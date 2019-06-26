2019-06-26T09:50:42+03:00
Общество

Вартовчанку будут судить за получение детских пособий

Женщина утаила помощь от родителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанку будут судить за получение детских пособий. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВартовчанку будут судить за получение детских пособий. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жительница Нижневартовска постоянно получала финансовую поддержку от своих родителей и родителей мужа, но не стала говорить об этом в соцзащите. Теперь женщину обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Нижневартовского района провела проверку, которая выявила, что местная жительница в период с 2017 по 2019 г.г. предоставляла в Центр социальных выплат сведения о доходах без указания ежемесячных доходов в виде материальной помощи от своих родителей и родителей супруга. Вартовчанка намеренно занизила свои доходы ради получения мер социальной поддержки.

За указанный период жительнице района предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные пособия на детей на общую сумму более 135 тысяч руб.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду
Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей
В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой
Житель Пойковского шесть раз снимал деньги с карточки собутыльника
Общественники обнаружили в окрестностях Сургута несанкционированную свалку
Сургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублей
«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва
Мотоциклист из Покачей едва не разбился насмерть, задев бордюр
Общественники следят за ремонтом дорог в Ханты-Мансийске
Завершается приём заявлений на жилищную субсидию в Югре
За выходные в Югре украли пять велосипедов
Наплавной мост через реку Конда в Югре перекроют из-за скота на барже
За зверское убийство в вагончике под Пыть-Яхом омичу грозит 15 лет тюрьмы
Югорские школьники совершили сплав по реке Чусовая
В Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи
Торговец топливом из Сургута скрыл от налоговой 29 миллионов рублей
Погода в Югре 26 июня: дождь, гроза и сильный ветер
Звонок маме: в Сургуте задержали молодого мошенника, воровавшего на глазах жертвы
В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности
Жителей Югры предупреждают о грозе со штормовым ветром
За сутки в Югре зарегистрировано 5 дистанционных преступлений
В Урае пройдет легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков»