2019-06-26T09:35:20+03:00
Происшествия

Сургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублей

Злоумышленника нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублейСургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 32-летний мужчина похитил электроинструменты общей стоимостью 32 000 рублей, принадлежащие заявителю.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нашли преступника по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ещё одна кража раскрыта полицейскими Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Находясь в магазине косметики и бытовой химии, подозреваемая похитила туалетную воду стоимостью 2500 рублей. Похищенное изъято.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 74 преступления, раскрыто 52, из них: шесть мошенничеств, 12 краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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