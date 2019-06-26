Сургутянин похитил электроинструмент на 30 тысяч рублей
В Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 32-летний мужчина похитил электроинструменты общей стоимостью 32 000 рублей, принадлежащие заявителю.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нашли преступника по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ещё одна кража раскрыта полицейскими Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Находясь в магазине косметики и бытовой химии, подозреваемая похитила туалетную воду стоимостью 2500 рублей. Похищенное изъято.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 74 преступления, раскрыто 52, из них: шесть мошенничеств, 12 краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU