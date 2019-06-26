СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-26T08:39:44+03:00

Мотоциклист из Покачей едва не разбился насмерть, задев бордюр. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жесткое приземление вышло у байкера из Покачей на одной из улиц города. Мужчина не справился с управлением.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около шести часов вечера 25 июня в Нижневартовском районе в городе Покачи 28-летний водитель, двигаясь по улице Комсомольская на мотоцикле «Хонда», не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.

Задержано 11 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU