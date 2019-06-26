2019-06-26T08:27:15+03:00
Общество

Общественники следят за ремонтом дорог в Ханты-Мансийске

Значительных отклонений по срокам нет
Алена Кульмухаметова
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Общественники следят за ремонтом дорог в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскОбщественники следят за ремонтом дорог в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Накануне общественники провели обследование двух участков автомобильных дорог, Ледовой и Ямской в городе Ханты-Мансийск. Ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комиссия посмотрела, соответствуют ли проведенные работы установленному графику, и оценила, какие работы по обновлению дорожного полотна на сегодняшний день уже проведены.

Выяснилось, что ремонт участка автомобильной дороги по улице Ледовой практически завершен, осталось нанести дорожную разметку. На ремонтируемом отрезке улицы Ямской закончены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время после подготовки основания дороги подрядчик приступит к укладке нового асфальтобетонного покрытия.

- Мы увидели, что работа идет по графику, и значительных отклонений по срокам нет. Будем продолжать следить за ходом проведения ремонта, и, если потребуется, озвучивать свои замечания, – прокомментировала председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе города Ханты-Мансийска Светлана Захарова.

Отметим, до конца октября в Ханты-Мансийске предстоит отремонтировать 20 участков дорог, расположенных в различных частях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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