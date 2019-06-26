2019-06-26T08:02:48+03:00
Общество

Завершается приём заявлений на жилищную субсидию в Югре

Семьи, не заключившие сделки на приобретение жилья, будут исключены из списка очередности
Алена Кульмухаметова
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Завершается приём заявлений на жилищную субсидию в Югре. Фото с сайта pixabay.comЗавершается приём заявлений на жилищную субсидию в Югре. Фото с сайта pixabay.com
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Срок подачи документов для молодых семей и молодых специалистов, отдельных категорий граждан (очередников, работников) на предоставление субсидии для приобретения или строительства жилых помещений истекает 1 июля.

Основными условиями предоставления данной меры поддержки являются заключение договоров на приобретение или строительство жилых помещений и предоставление в уполномоченную организацию подтверждающих документов до установленного срока.

Семьи, не заключившие сделки на приобретение жилья, будут исключены из списка очередности. Сегодня в очереди на получение субсидии состоят более 15 тысяч молодых семей, из них более 8 тысяч уже заключили сделки.

Напомним, что с 2006 года ее получили 29 778 семей автономного округа и 37,5 тысячи – компенсацию части процентной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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