2019-06-26T07:56:55+03:00
Общество

За выходные в Югре украли пять велосипедов

На преступление идут молодые люди
Алена Кульмухаметова
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За выходные в Югре украли пять велосипедовЗа выходные в Югре украли пять велосипедовФото: Татьяна Коркина
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Полицейскими Югры за прошедшие выходные зафиксировано пять краж велосипедов в Нижневартовске, Когалыме, Ханты-Мансийске, Сургутском районе и в Югорске.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, общая сумма материального ущерба составила более 65 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Во всех случаях транспортные средства были оставлены без присмотра в общественных местах и в подъездах жилых домов.

Так, в дежурную часть полиции города Когалыма обратился 36-летний мужчина, который заявил, что молодые ребята 2001 и 2002 года рождения проникли в подъезд жилого дома, где и похитили велосипед фирмы «Corratek» стоимостью 23 тысячи рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными к своему имуществу и пользоваться средствами от угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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