2019-06-26T07:52:35+03:00
Общество

Наплавной мост через реку Конда в Югре перекроют из-за скота на барже

Коров отправляют на заливные луга
Алена Кульмухаметова
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Наплавной мост через реку Конда в Югре перекроют из-за скота на барже. Фото с сайта pixabay.comНаплавной мост через реку Конда в Югре перекроют из-за скота на барже. Фото с сайта pixabay.com
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Жителям и гостям посёлка Мулымья придётся потерпеть неудобства. Временно закрывают движение по наплавному мосту.

Как сообщили в администрации города Урай, 28 июня с восьми утра до полудня и 1 июля с восьми утра до полудня будет закрыт наплавной мост через реки Конда в районе посёлка Мулымья

Будет проходить катер с баржой для транспортировки молодого крупного рогатого скота на заливные пастбища.

Отметим, что уровень рек в Ханты-Мансийском автономном округе на данный момент находится в районе безопасных отметок.

Так, по информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска составляет 748 сантиметров. За сутки уровень воды понизился на 4 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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