2019-06-26T07:32:24+03:00
Происшествия

За зверское убийство в вагончике под Пыть-Яхом омичу грозит 15 лет тюрьмы

Вахтовика заключили под стражу
Алена Кульмухаметова
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За зверское убийство в вагончике под Пыть-Яхом омичу грозит 15 лет тюрьмы. Фото с сайта СУ СК ХМАОЗа зверское убийство в вагончике под Пыть-Яхом омичу грозит 15 лет тюрьмы. Фото с сайта СУ СК ХМАО
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В кровавое месиво превратил лицо мужчины вахтовик из Омска во время пьяного скандала. Драма развернулась в вагончике в городе Пыть-Ях.

По информации следственного комитета Югры, следственным отделом по городу Пыть-Ях завершено расследование уголовного дела в отношении 34 – летнего жителя города Омска. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 9 апреля обвиняемый, находясь в жилом вагончике, расположенном на территории одного из предприятий города Пыть-Яха, распивал спиртные напитки с потерпевшим. Во время ссоры обвиняемый избил потерпевшего до потери сознания, после чего изувечил часть его лица. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. По ходатайству следователя мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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