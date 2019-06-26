2019-06-26T07:00:55+03:00
Общество

Югорские школьники совершили сплав по реке Чусовая

В июне более 200 детей были направлены на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России
Алена Кульмухаметова
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Югорские школьники совершили сплав по реке Чусовая. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЮгорские школьники совершили сплав по реке Чусовая. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Первая смена в лагерях запомнилась юным жителям Ханты-Мансийска яркими эмоциями и интересными мероприятиями в кругу друзей.

Так, в эти выходные в окружной центр с активного отдыха вернулись юные кадеты школы №8. Ребята совершали сплав по реке «Чусовая» в Свердловской области. Школьники прошли маршрут от села Чусового до села Сулем протяженностью 59 километров. Во время водной экспедиции, которая длилась пять дней, они разбивали палаточный лагерь, готовили пищу на костре, ходили в походную баню, совершали переход через гору под названием «Камень Переволочный».

Всего же в июне более 200 детей были направлены на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России. Пловцы, биатлонисты, баскетболисты и обычные школьники города выехали в детские лагеря республики Крым и Краснодарского края. Еще десять ребят за успехи в учебе, спорте и культуре направлены по наградным путевкам во Всероссийские детские центры.

Стоит отметить, что организованы летние лагеря и на территории города. В период каникул в столице Югры работают свыше 40 площадок отдыха и оздоровления детей. В районе стелы-памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской» развернулся лагерей палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей. Там будет организовано 6 тематических смен, продолжительность каждой – от 7 до 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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