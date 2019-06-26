СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-26T06:39:20+03:00

Торговец топливом из Сургута скрыл от налоговой 29 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Весьма неплохую прибыль приносит торговля топливом предпринимателю из Сургута. Однако, мужчина не захотел платить налоги с успешного бизнеса и стал фигурантом уголовного дела.

По результатам проверки, проведенной на основании материалов, представленных налоговыми органами ХМАО-Югры, было возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации из Сургута, занимающегося торговлей моторным топливом. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере.

Сургутянин, ради получения всей прибыли от реализации топлива, предоставил в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями, тем самым уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Напоминаем, что целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU