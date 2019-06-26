2019-06-26T06:04:53+03:00
Общество

Погода в Югре 26 июня: дождь, гроза и сильный ветер

На округ обрушилась непогода
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 26 июня: дождь, гроза и сильный ветерПогода в Югре 26 июня: дождь, гроза и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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Неблагоприятные погодные явления прогнозируются утром и днем 26 июня по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Так, по данным синоптиков, в Нижневартовском и Сургутском районах, а также в Нижневартовске, Сургуте, Радужном, Лангепасе, Мегионе, Покачах и в Когалыме местами ожидается сильный дождь, гроза, ветер порывами до 18 - 23 метров в секунду.

В Югре облачно с прояснениями. По восточной половине округа дождь, местами сильный, гроза, по западной половине округа преимущественно без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 18 - 23 метров в секунду. Температура воздуха +12,+17 градусов, в восточных районах до +23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 8 - 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер северный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +12 градусов.

В Нижневартовске облачно, сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, северный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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