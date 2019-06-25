2019-06-25T15:17:20+03:00
Происшествия

Звонок маме: в Сургуте задержали молодого мошенника, воровавшего на глазах жертвы

Полицейские анализируют поступавшие на счет злоумышленника денежные средства
Анна Полякова
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В Сургутском линейном отделе МВД России на транспорте расследуют уголовное дело о краже денег с банковских счетов. Жертвами предприимчивого молодого человека стали несколько жителей Югры.

Так, например, утром 12 мая в здании железнодорожного вокзала к одному из пассажиров обратился молодой человек и попросил воспользоваться для звонка его сотовым телефоном. Незнакомец объяснил, что ему нужно срочно связаться с родственницей. И тут же он сообщал, что не может дозвониться, поэтому отправит ей СМС-сообщение.

Возвращая телефон, парень сказал владельцу, что стер все отправленные им СМС-сообщения, чтобы «не засорять» чужой аппарат. Уже значительно позже владелец телефона обнаружил, что с его счета ушли 4400 рублей.

Мужчина обратился за помощью в полицию. Сотрудникам транспортной полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Оказалось, что молодой человек с помощью отправки СМС-сообщения на определенный номер получал возможность сделать перевод денежных средств со счета потерпевшего на свои банковский счет. В настоящее время уже известно о четырех аналогичных преступлениях, совершенных им.

Так, у одного из потерпевших в городском кафе злоумышленник попросил у 17-летнего сургутянина телефон, чтобы срочно позвонить маме, и похитил 2 тысячи рублей. В торговом центре он аналогичным способом перевел на свой счет 1600 рублей.

Транспортная полиция считает, что от действий молодого человека пострадали и другие люди. В настоящее время проводится анализ поступавших на счет злоумышленника денежных средств и продолжается расследование уголовного дела, сообщает УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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