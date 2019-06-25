В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности
В Сургуте обсудили проект «Развитие креативной экономики Югры», инициатором которого стал региональный департамент общественных и внешних связей.
Одним из главных итогов форсайт-сессии стало обсуждение конкретных положений уникального законопроекта, регулирующего креативную деятельность в Югре. Отметим, что еще ни один субъект России не принял подобный закон.
По словам федерального эксперта в области креативной экономики, эксперта Общественной палаты РФ Святослава Мурунова, главный результат форсайт-сессии – определение важности процесса, который начинается в Югре, попытка описать новую деятельность и придать ей статус, поддержку.
Завершающим этапом крауд-проекта станет вынесение на рассмотрение правительства ХМАО пакета предложений по развитию креативной экономики региона, в том числе, проекта закона, регулирующего креативную деятельность. Инициативы будут направлены в августе этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU