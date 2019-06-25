2019-06-25T15:00:16+03:00
Общество

В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности

В августе этого года инициативы будут направлены правительству ХМАО на рассмотрение
Анна Полякова
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В Сургуте обсудили проект «Развитие креативной экономики Югры», инициатором которого стал региональный департамент общественных и внешних связей.

Одним из главных итогов форсайт-сессии стало обсуждение конкретных положений уникального законопроекта, регулирующего креативную деятельность в Югре. Отметим, что еще ни один субъект России не принял подобный закон.

По словам федерального эксперта в области креативной экономики, эксперта Общественной палаты РФ Святослава Мурунова, главный результат форсайт-сессии – определение важности процесса, который начинается в Югре, попытка описать новую деятельность и придать ей статус, поддержку.

Завершающим этапом крауд-проекта станет вынесение на рассмотрение правительства ХМАО пакета предложений по развитию креативной экономики региона, в том числе, проекта закона, регулирующего креативную деятельность. Инициативы будут направлены в августе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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