Жителей Югры предупреждают о грозе со штормовым ветром

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-25T14:17:30+03:00

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В восточной части Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления. 26 мая, по информации Ханты-Мансийского ЦГМС, ожидается сильный дождь, гроза, ветер, порывы которого могут достигать 18-23 м/с.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах.

Спасатели предупреждают югорчан: не следует без надобности куда-либо выходить. Сильные порывы ветра ломают деревья и сносят кровлю со зданий.

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU