Жителей Югры предупреждают о грозе со штормовым ветром
В восточной части Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления. 26 мая, по информации Ханты-Мансийского ЦГМС, ожидается сильный дождь, гроза, ветер, порывы которого могут достигать 18-23 м/с.
Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.
Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах.
Спасатели предупреждают югорчан: не следует без надобности куда-либо выходить. Сильные порывы ветра ломают деревья и сносят кровлю со зданий.
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU