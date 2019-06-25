2019-06-25T13:59:33+03:00
Происшествия

За сутки в Югре зарегистрировано 5 дистанционных преступлений

Доверчивые северяне потеряли более 121 тысячи рублей
Анна Полякова
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За сутки в Югре зарегистрировано 5 дистанционных преступлений Фото: pixabay.comЗа сутки в Югре зарегистрировано 5 дистанционных преступлений Фото: pixabay.com
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За минувшие сутки жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута и Сургутского района стали жертвами дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 121 тысячи рублей.

Как сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре, преимущественно на уловки мошенников попались мужчины от 22 до 52 лет.

В Нижневартовске молодому человеку 1997 года рождения позвонил неизвестный и представился консультантом банка. Под предлогом разблокировки банковской карты, злоумышленник разузнал реквизиты карты, с которой и похитил 15 тысяч рублей.

Жителю Сургута 1977 года рождения и жительнице Сургутском районе 1967 года рождения неизвестные предлагали помощь в предоставлении кредита. Доверчивые северяне потеряли порядка 40 и 20 тысяч рублей.

Житель окружной столицы 1967 года рождения пытался приобрести мотоблок на сайте, однако «продавец» введя в заблуждение пострадавшего, похитил с карты порядка 30 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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